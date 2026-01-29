Более 11 километров теплосетей обновили в Приморье в 2025 году

Наиболее значительные объемы работ пришлись на Михайловский филиал, где утеплили 3 390 метра труб. В Лесозаводском филиале изолировали 2 965 метра, а в Спасском — 1 705 метров. Для работ применяются современные пенополистирольные блоки и прочные защитные кожухи из листовой стали. Такие материалы обеспечивают долговечность изоляции и механическую защиту труб.