Более 11 километров теплосетей обновили в Приморье в 2025 году

Масштабные работы повысили надежность теплоснабжения и сократили потери энергии.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году специалисты компании «Примтеплоэнерго» выполнили теплоизоляцию более 11 километров трубопроводов в Приморском крае. Это позволит минимизировать потери тепла и повысить надежность систем отопления.

Как отметил генеральный директор компании Вячеслав Бабич, изоляция труб необходима для роста энергоэффективности, защиты сетей от внешних воздействий и снижения риска аварий. Качественное утепление продлевает срок службы коммуникаций.

Наиболее значительные объемы работ пришлись на Михайловский филиал, где утеплили 3 390 метра труб. В Лесозаводском филиале изолировали 2 965 метра, а в Спасском — 1 705 метров. Для работ применяются современные пенополистирольные блоки и прочные защитные кожухи из листовой стали. Такие материалы обеспечивают долговечность изоляции и механическую защиту труб.