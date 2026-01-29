В Госдуме РФ обсудят кризис новосибирских швейных предприятий

Сегодня в Государственной Думе пройдут парламентские слушания по развитию лёгкой промышленности. В центре внимания окажется критическая ситуация в отрасли, вызванная резким ростом комиссий на крупнейших маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon. Представители швейных компаний из Новосибирской области предупреждают, что без срочных мер уже весной многие предприятия могут закрыться, что повлечёт потерю тысяч рабочих мест и сокращение отечественного производства. Об этом пишет infopro54.ru.
Собственники предприятий отмечают, что летом 2025 года комиссии маркетплейсов выросли с 45% до 61% от выручки, а у некоторых компаний достигают 70−77%. После вычета налогов и себестоимости маржинальность бизнеса падает до критических 4−5%, делая производство невыгодным. Несмотря на рост объёмов продаж, прибыль компаний сокращается, что угрожает сохранению отечественного производства.
Предприниматели требуют срочно вернуть комиссии к уровням начала 2025 года и ввести законодательное регулирование деятельности маркетплейсов, обвиняя их в злоупотреблении доминирующим положением. В противном случае, предупреждают они, предприятия могут закрыться или перенести производство за границу, а рынок заполнится импортной одеждой.
Маркетплейсы объясняют рост комиссий увеличением расходов на логистику, IT-инфраструктуру и операционные нужды. При этом представители власти, включая замглавы администрации президента Максима Орешкина, ранее признали массовое повышение комиссий «монопольным поведением» и призвали удерживать их в разумных пределах.
Помимо парламентских слушаний, производители готовят обращения в Минпромторг Новосибирской области и Федеральную антимонопольную службу с требованием проверки маркетплейсов на нарушения антимонопольного законодательства. Результаты этих действий могут определить будущее отрасли лёгкой промышленности в регионе.