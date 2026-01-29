В Госдуме РФ обсудят кризис новосибирских швейных предприятий

Сегодня в Государственной Думе пройдут парламентские слушания по развитию лёгкой промышленности. В центре внимания окажется критическая ситуация в отрасли, вызванная резким ростом комиссий на крупнейших маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon. Представители швейных компаний из Новосибирской области предупреждают, что без срочных мер уже весной многие предприятия могут закрыться, что повлечёт потерю тысяч рабочих мест и сокращение отечественного производства. Об этом пишет infopro54.ru.