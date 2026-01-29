Экономика высоких зарплат и минимум безработицы: власти представили новую стратегию развития региона

В основу новой стратегии развития региона ляжет переход к экономике высоких заработных плат. Власти уже определили ключевые показатели, которых необходимо достичь в ближайшее время. Главная цель плана — гармоничный рост экономики и одновременное повышение качества жизни граждан.
— Рассчитываем сохранить регистрируемую безработицу на крайне низком уровне — не выше 0,4%. При этом общий показатель безработицы в крае не должен выйти за пределы 2%, — рассказал «КП»-Кубань" министр экономики Алексей Юртаев. — Согласно прогнозам, реальные зарплаты в регионе увеличатся на 4,5%. Реальные располагаемые доходы населения покажут рост на 4,6 процента.
Такая динамика позволит эффективно решать социальные задачи. Благодаря реализации плана более 5,6 тысячи человек смогут преодолеть черту бедности и существенно улучшить свое материальное положение.
Министр экономики Алексей Юртаев отметил, что новый план нацелен на баланс между экономическими успехами и комфортом людей. По словам министра, именно такой подход является фундаментом для устойчивого развития всего края.