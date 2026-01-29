Экономика высоких зарплат и минимум безработицы: власти представили новую стратегию развития региона

— Рассчитываем сохранить регистрируемую безработицу на крайне низком уровне — не выше 0,4%. При этом общий показатель безработицы в крае не должен выйти за пределы 2%, — рассказал «КП»-Кубань" министр экономики Алексей Юртаев. — Согласно прогнозам, реальные зарплаты в регионе увеличатся на 4,5%. Реальные располагаемые доходы населения покажут рост на 4,6 процента.