В Ростове-на-Дону приостановили выдачу разрешений на возведение новостроек

Власти Ростова-на-Дону не выдали ни одного нового разрешения на возведение многоквартирных домов в четвертом квартале 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, с октября по декабрь муниципальные власти ограничились продлением сроков действия ранее одобренных документов. За указанный период было пролонгировано 11 разрешений на проекты общей вместимостью свыше 4 тыс. квартир.

Среди объектов, получивших продление, — корпуса в микрорайоне Левенцовский в Советском районе, 25-этажное здание на ул. Текучева в Пролетарском районе, жилые дома на улицах Сиверса и Халтуринском в Ленинском районе, а также объект на ул. Соколова в Кировском районе.

В декабре городские власти ввели в эксплуатацию два жилых комплекса: дом на Малиновского, 333 и объект на Богатяновском спуске, 3а.

«Большая часть продленных разрешений была первоначально оформлена в 2020—2024 годах»,—говорится в сообщении городской администрации.