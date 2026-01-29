Головченко: процесс ценообразования в Беларуси управляем

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Процесс ценообразования в Беларуси управляем и находится на постоянном контроле, завил председатель правления Национального банка республики Роман Головченко на расширенном заседании правления Нацбанка, передает корреспондент Sputnik.
«В 2025 году обеспечено выполнение практически всех целевых показателей, утвержденных указом главы государства № 385, за исключением показателя по приросту потребительских цен. Инфляция составила 6,8%, что выходит за рамки 5%-го прогноза», — сказал Головченко.
При этом процесс ценообразования в стране управляем и находится на постоянном контроле у правительства и Национального банка.
«К исходу 2025 года удалось замедлить интенсивность инфляционных процессов и полученный результат, ввиду значительного влияния внешних факторов, в целом можно считать приемлемым», — добавил председатель правления.
Он также отметил, что основа для поддержания базовой инфляции в 2026 году на уровне 5% сформирована.
«Просчитана примерная траектория движения этого показателя, вопрос поставлен на оперативный контроль, чтобы своевременно применять меры реагирования и совместно с правительством обеспечить этот параметр в пределах, которые были определены программой социально-экономического развития», — сказал Головченко.
Он также пояснил, что низкие темпы инфляции необходимы в первую очередь для планирования организациями долгосрочных инвестиций с учетом доступности привлекаемых экономикой средств для своего развития.
«По сути, это базовые условия для экономического роста и повышения уровня жизни населения», — добавил глава Нацбанка.
Формирование ресурсной базы.
Он также проинформировал, что в стране были достигнуты неплохие результаты в формировании ресурсной базы для инвестиционного кредитования экономики. Так, были приняты соответствующие стимулирующие меры, что позволило создать необходимые условия для роста срочных вкладов населения.
«В начале текущего года общий объем таких депозитов в банках превысил 15 миллиардов рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного показателя за прошлый год. При этом долгосрочные безотзывные рублевые вклады граждан фактически достигли 11 миллиардов рублей, что составляет 73% в общем объеме срочных и условных вкладов населения», — сообщил глава правления.
Вместе с тем, несмотря на рост определенных ставок по вкладам, в стране удалось улучшить условия кредитования предприятий. Средние рыночные ставки по рублевым кредитам юрлиц в декабре 2025 года составили 11,7% годовых, что ниже декабря 2024-го.
«В свою очередь по инвестиционным кредитам ставки складывались на еще более комфортном уровне. В среднем на 2−2,5 процентных пункта ниже ставок по прочим кредитам реальному сектору», — отметил глава Нацбанка.
Он также подчеркнул, что рост ресурсной базы позволил и позволяет банкам закрыть потребности экономики в финансовых ресурсах. Темпы кредитования превысили прогнозные значения.
Что касается потребительского кредитования приобретения гражданами товаров отечественного производства, то оно возросло практически на треть до 1,5 миллиарда рублей.
Кроме того, банковской системой оказана значительно экспортная поддержка отечественных предприятий, подчеркнул он.
Стабильность на валютном рынке.
«Сохранена стабильная система на валютном рынке страны. Чистое предложение иностранной валюты участниками валютного рынка составило 1,1 миллиарда долларов. Это также подтверждает тезис о росте уровня доверия к нашей национальной валюте и банковской системе», — сообщил Головченко.