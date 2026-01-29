В Соликамске за четыре месяца построят дорогу к новому бассейну

Согласно техническому заданию, на выполнение строительных работ в рамках первого этапа потребуется четыре месяца с 1 августа по 31 декабря 2026 года. Начальная стоимость контракта — 166,6 млн руб. Срок завершения приема заявок на портале Госзакупок определен 12 февраля этого года.