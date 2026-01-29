Ричмонд
В Соликамске за четыре месяца построят дорогу к новому бассейну

Строительство участка дороги на проспекте Юбилейном потребует 166 млн рублей.

Источник: Глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов | ВКонтакте

Администрация Соликамского муниципального округа объявила электронный аукцион на первый этап строительства дороги по пр. Юбилейному. Участок протяженностью 613 метров находится между улицами Крылова и Матросова.

Глава округа Александр Русанов рассказал о важности предстоящего строительства для Соликамска. Дорога является неотъемлемой частью комплексного развития северной части города, где сосредоточены ключевые социальные объекты. В их число входят: детсад, гимназия № 1, Дворец единоборств компании «Уралкалий», новая детская поликлиника и будущий спорткомплекс с бассейном.

«Новая дорога обеспечит безопасную и удобную доступность всей этой инфраструктуры для тысяч семей», — подчеркнул глава округа.

Строительство дороги включит реконструкцию проезжей части и тротуара, оборудование велодорожки, системы водоотведения и освещения. Подрядчику также предстоит перенести инженерные сети.

Согласно техническому заданию, на выполнение строительных работ в рамках первого этапа потребуется четыре месяца с 1 августа по 31 декабря 2026 года. Начальная стоимость контракта — 166,6 млн руб. Срок завершения приема заявок на портале Госзакупок определен 12 февраля этого года.

Заказчиком работ выступает МБУ «Управление по ремонту, строительству и инженерной инфраструктуре Соликамского муниципального округа». Проектные работы выполнило ООО «Дортехпроект». Финансирование проекта обеспечат бюджеты Соликамского округа и Пермского края.