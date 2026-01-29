Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани готовят к запуску девять импортозамещающих проектов

На Кубани в 2026 году сохранят меры поддержки промышленности и импортозамещения.

Источник: Комсомольская правда

Власти Краснодарского края продолжают делать ставку на развитие промышленности и снижение зависимости от зарубежных поставок. Об этом «КП»-Кубань рассказали в минэкономики региона. Поддержка предприятий, работающих в сфере импортозамещения, останется одним из ключевых направлений региональной экономической политики в 2026 году.

Так, на Кубани сохранят все восемь действующих направлений субсидирования, а также программу льготных займов для промышленных компаний. Эти инструменты поддержки позволяют предприятиям запускать новые производства и расширять уже существующие мощности.

В настоящее время в высокой степени готовности находятся 20 импортозамещающих проектов. При этом девять из них планируется запустить уже в текущем году.