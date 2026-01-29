Алматы тратит миллиарды неэффективно: аудит раскрыл проблемы города

Согласно данным ВАП за 29 января 2026 года, Алматы остается крупнейшим экономическим центром страны: более 11% населения живет в городе, формируя почти 22% ВВП.
При этом, как подчеркивают специалисты, экономика по-прежнему ориентирована преимущественно на торговлю и услуги, а производственный и инновационный секторы развиваются медленнее, что замедляет общий темп роста города.
Так, аудит выявил недостатки в планировании, управлении и контроле. К примеру, план развития города на 2021−2025 годы, несмотря на регулярные корректировки, не стал эффективным инструментом управления.
Отмечена практика неполного финансирования намеченных мероприятий, что мешало достижению целевых показателей.
Кроме того, количество бюджетных инвестиционных проектов выросло с 365 в 2022 году до 529 в 2025 году, но при их реализации возникли значительные проблемы.
Например, по проекту строительства 41 многоквартирного дома в микрорайоне Жас-Канат на момент аудита 7 домов оставались незавершенными, а еще 12 не были переданы в коммунальную собственность из-за отсутствия благоустройства территории.
Особое внимание аудиторов привлекла работа Управления городской мобильности:
«За 2022−2025 годы им допущены необоснованные выплаты субсидий перевозчикам на сумму 2,3 млрд тенге».
Также Управление земельных отношений, по мнению экспертов, должно повысить прозрачность распределения земельных участков и усилить контроль за их целевым использованием. Нарушение плотности застройки привело к перегрузке инженерной и транспортной инфраструктуры и ограничению доступности социальных объектов для жителей.
Деятельность социально-предпринимательской корпорации «Алматы» также признана системно неэффективной.
«Бюджетные инвестиции в размере около 30 млрд тенге на строительство жилья остаются неосвоенными почти три года, а стабилизация цен на продовольствие и эффективное использование бюджетных кредитов не выполнены в полной мере».Пресс-служба ВАП.
В целом аудит выявил финансовые нарушения на сумму свыше 203 млрд тенге.
При этом во время проверки было возмещено более 26 млрд тенге, а также восстановлено по учету и выполненным работам более 83 млрд тенге. По 417 фактам с признаками административных правонарушений материалы переданы в уполномоченные органы.
В конце 2025 года председатель ВАП Алихан Смаилов озвучивал предварительные итоги аудита в акимате Алматы и подведомственных организациях.