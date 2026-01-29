Казахстан поставил исторический рекорд по покупке золота в 2025 году

В четвертом квартале 2025 года центральные банки мира приобрели в чистом виде (покупки за минусом продаж) 230 тонн золота (+6% к прошлому кварталу). Это увеличило общий объем покупок золота центральными банками до 863 тонн в 2025 году, что ниже уровня в 1 тыс. тонн, наблюдавшегося в предыдущие три года. Крупнейшим покупателем золота среди центробанков стала Польша — 102 тонны за год, на втором месте Казахстан — 57 тонн.