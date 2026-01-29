Ричмонд
Казахстан поставил исторический рекорд по покупке золота в 2025 году

В 2025 году Казахстан увеличил свои запасы золота на 57 тонн. Это самый высокий уровень годовых закупок с 1993 года. Среди центральных банков мира Нацбанк занял по объему закупок золота второе место, сообщили в отчете World Gold Council.

Источник: Курсив

В четвертом квартале 2025 года центральные банки мира приобрели в чистом виде (покупки за минусом продаж) 230 тонн золота (+6% к прошлому кварталу). Это увеличило общий объем покупок золота центральными банками до 863 тонн в 2025 году, что ниже уровня в 1 тыс. тонн, наблюдавшегося в предыдущие три года. Крупнейшим покупателем золота среди центробанков стала Польша — 102 тонны за год, на втором месте Казахстан — 57 тонн.

Объемы покупок золота были довольно скромными на протяжении большей части 2025 года, поскольку центральные банки столкнулись с быстрым ростом цен, которые достигли нескольких рекордных максимумов в течение года. Повышенная оценка золотых резервов, по-видимому, привела к более осторожному подходу.

Нацбанк Казахстана увеличил золотые запасы в четвертом квартале на 17 тонн. В целом министерство промышленности одобрило покупку 67 тонн в 2025 году. В феврале Нацбанк приостановил продажу золота, закупленного у отечественных производителей. Глава регулятора Тимур Сулейменов заявил, что страна намерена оставаться чистым покупателем золота, пока в мире сохраняется напряженность.

Напомним, что в октябре 2025 года глава Нацбанка Тимур Сулейменов назвал золото прекрасным инвестиционным товаром, который работает лучше, чем криптовалюты и другие финансовые инструменты.

В настоящее время фьючерсы на золото торгуются по цене $5580 за унцию. При этом аналитики SBG Securities считают, что ключевым фактором для роста цен на золото служит перспектива снижения ставок в США. При более мягкой позиции стоимость золота может достигнуть $10 тыс.

Стоит отметить, что 28 января Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 3,5−3,75%.

