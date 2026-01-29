Строительство моста через реку Есентай обещают закончить в августе

Строительство моста хотят полностью завершить в августе этого года. Изначально объект планировали сдать в конце 2023 года. Позже сроки перенесли на декабрь 2024-го, затем на май и июнь 2025 года. Затем сообщалось, что строительство завершат в конце 2025 года, а уже в ноябре власти уточнили новый срок — май 2026 года. Строительство северной стороны отложили до 2026 года из-за крупного магистрального водопровода, который проходит под участком.