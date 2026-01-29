Строительство моста через реку Есентай обещают закончить в августе

Уже около двух лет участок остается неудобным для горожан. Пройти пешком или проехать на велосипеде здесь практически невозможно из-за затянувшегося строительства и перекрытий.
Как сообщили в городском акимате, строительство моста идет с северной стороны проспекта аль-Фараби. В ближайшее время рабочие начнут перенос магистрального водопровода и подготовят котлован для опор моста. Южная часть пешеходного моста уже почти готова.
Во время работ на участке уберут часть деревьев. По данным акимата, под вырубку попадают 26 деревьев, из них 14 признали аварийными. Взамен планируют высадить 80 крупномерных деревьев и около 50 кустарников. Кроме того, весной дополнительно посадят еще 580 деревьев во время компенсационного озеленения.
Как отметил общественник и член «Зеленой комиссии» Омар Нурхайдаров, изначально проект предусматривал снос 135 деревьев. После обращений жителей проект пересмотрели. Мосты сместили ближе к автодороге, а инженерные сети перенесли.
Строительство моста хотят полностью завершить в августе этого года. Изначально объект планировали сдать в конце 2023 года. Позже сроки перенесли на декабрь 2024-го, затем на май и июнь 2025 года. Затем сообщалось, что строительство завершат в конце 2025 года, а уже в ноябре власти уточнили новый срок — май 2026 года. Строительство северной стороны отложили до 2026 года из-за крупного магистрального водопровода, который проходит под участком.
Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, что в ближайшие два года в Алматы планируют обновить и создать 38 общественных пространств. Об этом сообщил аким города Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.