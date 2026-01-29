«Перегрев» или здоровый рост: что на самом деле происходит с экономикой Казахстана

Ричмонд
Оценки Международного валютного фонда о возможном «перегреве» экономики Казахстана вызвали оживленную дискуссию. Однако при более внимательном взгляде на макроэкономические показатели становится ясно: речь идет не о перегреве, а о структурной и восстановительной трансформации экономики, передает DKNews.kz.

Сам термин «перегрев» обычно означает рост, который превышает реальные возможности экономики и сопровождается дефицитом рабочей силы, резким ростом зарплат и инфляционным давлением. В казахстанских реалиях таких признаков сейчас не наблюдается.

Рынок труда без перегрева.

Один из ключевых индикаторов — уровень безработицы. С 2023 года он остается стабильным и держится в диапазоне 4,6−4,7 процента. Это говорит о сбалансированности рынка труда.

Более того, рост заработных плат отстает от динамики ВВП, что нетипично для перегретой экономики. Обычно в таких условиях зарплаты растут быстрее производительности, усиливая инфляционное давление. В Казахстане этого не происходит.

Реальный сектор растет быстрее услуг — редкий, но здоровый сигнал.

Еще один важный момент — структура роста. В 2025 году реальный сектор экономики вырос на 8,7 процента, тогда как сектор услуг — на 5,3 процента.

В условиях перегрева ситуация, как правило, обратная: быстрее растут услуги и неторгуемые сектора. Казахстанская картина указывает на другое — рост опирается на производство и расширение реальных мощностей.

Экономика растет за счет инвестиций, а не потребления.

Рост ВВП на 6,5 процента в прошлом году и ожидаемая динамика не ниже 5 процентов в 2026 году обеспечены не краткосрочным спросом, а реализацией производственных и инфраструктурных проектов.

Это формирует задел для качественного долгосрочного роста, а не раздувания экономики «в кредит».

Ненефтяной сектор — главный драйвер.

В 2025—2026 годах ключевым двигателем экономики остается ненефтяной сектор. В фокусе — обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, логистика и внутренняя торговля.

Только за 2025 год:

обрабатывающая промышленность выросла на 6,4 процента, машиностроение — на 12,9 процента, автомобилестроение — на 17,5 процента, производство металлических изделий — на 13,6 процента, продукты питания — на 8,1 процента, химическая промышленность — на 9,8 процента.

Это не разовый всплеск, а результат запущенных инвестпроектов и расширения производственных цепочек.

Экономика уходит от сырьевой зависимости.

Горнодобывающий сектор, включая нефтегазовый, больше не рассматривается как главный источник роста. В среднесрочной перспективе обработка будет расти быстрее добычи.

По прогнозам, темпы роста обрабатывающей промышленности увеличатся с 6,2 процента в 2026 году до 6,6 процента в 2028 году. Это отражает стратегический сдвиг в сторону торгуемых секторов и экспортно ориентированного производства.

Инвестиции делают экономику устойчивее.

Диверсификация экономики сопровождается перераспределением инвестиций в основной капитал в пользу:

обрабатывающих производств, транспортно-логистического комплекса.

Такой подход снижает уязвимость экономики к внешним шокам и колебаниям мировых цен на энергоресурсы.

Инфляция: пик пройден.

Отдельного внимания заслуживает инфляция. После пиковых значений 12,9 процента в сентябре 2025 года началось устойчивое замедление. Уже к декабрю показатель снизился до 12,3 процента.

На это повлияли меры правительства по корректировке тарифной политики и сдерживанию роста цен на социально значимые продукты. В текущем году инфляция, по прогнозам, продолжит снижаться и выйдет в коридор 9−11 процентов.

Бюджет без перегрева.

Важный дезинфляционный фактор — параметры бюджета на 2026 год. Он сформирован с жестким соблюдением бюджетных правил:

целевые трансферты из Национального фонда не предусмотрены, гарантированные трансферты ограничены 2 770 млрд тенге, ненефтяной дефицит снижается с 7,3 процента ВВП в 2025 году до 4,9 процента.

Это снижает фискальные риски и поддерживает макроэкономическую стабильность.

Не перегрев, а взросление экономики.

Казахстанская экономика сегодня демонстрирует прагматичный баланс между ростом и стабильностью. Текущая динамика — это не перегрев, а поступательная структурная трансформация.

Страна не просто потребляет, а инвестирует в производство, инфраструктуру и диверсификацию, сохраняя контроль над инфляцией, бюджетом и долговой нагрузкой. Именно такой рост и считается устойчивым в долгосрочной перспективе.