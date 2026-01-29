«Перегрев» или здоровый рост: что на самом деле происходит с экономикой Казахстана

Оценки Международного валютного фонда о возможном «перегреве» экономики Казахстана вызвали оживленную дискуссию. Однако при более внимательном взгляде на макроэкономические показатели становится ясно: речь идет не о перегреве, а о структурной и восстановительной трансформации экономики, передает DKNews.kz.
Сам термин «перегрев» обычно означает рост, который превышает реальные возможности экономики и сопровождается дефицитом рабочей силы, резким ростом зарплат и инфляционным давлением. В казахстанских реалиях таких признаков сейчас не наблюдается.
Рынок труда без перегрева.
Один из ключевых индикаторов — уровень безработицы. С 2023 года он остается стабильным и держится в диапазоне 4,6−4,7 процента. Это говорит о сбалансированности рынка труда.
Более того, рост заработных плат отстает от динамики ВВП, что нетипично для перегретой экономики. Обычно в таких условиях зарплаты растут быстрее производительности, усиливая инфляционное давление. В Казахстане этого не происходит.
Реальный сектор растет быстрее услуг — редкий, но здоровый сигнал.
Еще один важный момент — структура роста. В 2025 году реальный сектор экономики вырос на 8,7 процента, тогда как сектор услуг — на 5,3 процента.
В условиях перегрева ситуация, как правило, обратная: быстрее растут услуги и неторгуемые сектора. Казахстанская картина указывает на другое — рост опирается на производство и расширение реальных мощностей.
Экономика растет за счет инвестиций, а не потребления.
Рост ВВП на 6,5 процента в прошлом году и ожидаемая динамика не ниже 5 процентов в 2026 году обеспечены не краткосрочным спросом, а реализацией производственных и инфраструктурных проектов.
Это формирует задел для качественного долгосрочного роста, а не раздувания экономики «в кредит».
Ненефтяной сектор — главный драйвер.
В 2025—2026 годах ключевым двигателем экономики остается ненефтяной сектор. В фокусе — обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, логистика и внутренняя торговля.
Только за 2025 год:
обрабатывающая промышленность выросла на 6,4 процента, машиностроение — на 12,9 процента, автомобилестроение — на 17,5 процента, производство металлических изделий — на 13,6 процента, продукты питания — на 8,1 процента, химическая промышленность — на 9,8 процента.
Это не разовый всплеск, а результат запущенных инвестпроектов и расширения производственных цепочек.
Экономика уходит от сырьевой зависимости.
Горнодобывающий сектор, включая нефтегазовый, больше не рассматривается как главный источник роста. В среднесрочной перспективе обработка будет расти быстрее добычи.
По прогнозам, темпы роста обрабатывающей промышленности увеличатся с 6,2 процента в 2026 году до 6,6 процента в 2028 году. Это отражает стратегический сдвиг в сторону торгуемых секторов и экспортно ориентированного производства.
Инвестиции делают экономику устойчивее.
Диверсификация экономики сопровождается перераспределением инвестиций в основной капитал в пользу:
обрабатывающих производств, транспортно-логистического комплекса.
Такой подход снижает уязвимость экономики к внешним шокам и колебаниям мировых цен на энергоресурсы.
Инфляция: пик пройден.
Отдельного внимания заслуживает инфляция. После пиковых значений 12,9 процента в сентябре 2025 года началось устойчивое замедление. Уже к декабрю показатель снизился до 12,3 процента.
На это повлияли меры правительства по корректировке тарифной политики и сдерживанию роста цен на социально значимые продукты. В текущем году инфляция, по прогнозам, продолжит снижаться и выйдет в коридор 9−11 процентов.
Бюджет без перегрева.
Важный дезинфляционный фактор — параметры бюджета на 2026 год. Он сформирован с жестким соблюдением бюджетных правил:
целевые трансферты из Национального фонда не предусмотрены, гарантированные трансферты ограничены 2 770 млрд тенге, ненефтяной дефицит снижается с 7,3 процента ВВП в 2025 году до 4,9 процента.
Это снижает фискальные риски и поддерживает макроэкономическую стабильность.
Не перегрев, а взросление экономики.
Казахстанская экономика сегодня демонстрирует прагматичный баланс между ростом и стабильностью. Текущая динамика — это не перегрев, а поступательная структурная трансформация.
Страна не просто потребляет, а инвестирует в производство, инфраструктуру и диверсификацию, сохраняя контроль над инфляцией, бюджетом и долговой нагрузкой. Именно такой рост и считается устойчивым в долгосрочной перспективе.