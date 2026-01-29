Инвесторы из Азербайджана хотят открыть санаторий «Алаколь»

Среди крупных инициатив — строительство лечебно-оздоровительного комплекса «Алаколь» с участием инвесторов из Азербайджана. Сейчас власти согласовывают площадку под будущий объект.
Также запланировано возведение санатория с грязелечением на озере Шипалы. Эскизный проект уже готов, начало строительных работ намечено на апрель.
В районе Жидебай Абайского района компании Abay Hospitality Group и Pana Complex Semey намерены построить этнокомплекс, визит-центр и кафе «Тары».
Учредителем Abay Hospitality Group выступает Бектас Медгатов. Ранее сообщалось, что этноаул будет расположен на территории в 60 гектаров рядом с мавзолеем Абая Кунанбаева. Его общая стоимость строительства составит 1,2 млрд тенге. Он будет состоять из круглогодичных юрт и гостиниц в стиле бунгало, SPA-центра, объектов общественного питания. Также инвестор предусмотрит ипподром, зоопарк, конференц-зал, зоны для тимбилдинга, станции зарядки электромобилей и линию розлива кумыса.
В 2025 году в туристической отрасли области уже реализовали четыре проекта на сумму 8,9 млрд тенге. В Семее был введен в эксплуатацию пятизвездочный гостинично-ресторанный комплекс Pana Unique Semey стоимостью 6,5 млрд тенге, построенный в рамках инвестиционного форума «Туган жерге туынды тік». Проект обеспечил работой 107 человек.
В Бескарагайском районе на территории Старой Крепости открылась комплексная зона отдыха с рыбным хозяйством стоимостью 1 млрд тенге. Кроме того, для развития придорожного сервиса на трассе Семей — Павлодар компания Petro Retail (одним из учредителей выступает Тимур Кулибаев) запустила гостиницу Keruen Inn.
Кроме того, одним из текущих проектов в Семее остается строительство торгово-развлекательного центра Shygys Mall. Объект возводится в поселке Восточный за счет собственных средств инвестора, завершение работ запланировано на март этого года.
Shygys Mall будет двухэтажным. На первом этаже разместятся супермаркет, развлекательный центр и торговые бутики, на втором — торговые площади. После ввода объекта в эксплуатацию планируется открыть около 90 торговых точек и создать более 500 постоянных рабочих мест.
Аким области Берик Уали осмотрел внутренние помещения и поручил завершить строительство в установленные сроки. По его словам, такие объекты важны для развития областного центра и создания новых рабочих мест.