Инвесторы из Азербайджана хотят открыть санаторий «Алаколь»

Учредителем Abay Hospitality Group выступает Бектас Медгатов. Ранее сообщалось, что этноаул будет расположен на территории в 60 гектаров рядом с мавзолеем Абая Кунанбаева. Его общая стоимость строительства составит 1,2 млрд тенге. Он будет состоять из круглогодичных юрт и гостиниц в стиле бунгало, SPA-центра, объектов общественного питания. Также инвестор предусмотрит ипподром, зоопарк, конференц-зал, зоны для тимбилдинга, станции зарядки электромобилей и линию розлива кумыса.