Фермеры Казахстана просят разрешить экспорт мяса: площадки переполнены

«На сегодняшний день мы предлагаем срочно поэтапно ослабить экспортные ограничения. Мы сегодня видим, что есть доступ у пяти мясокомбинатов, и ряд откормочных площадок стоят полными по быкам, но они не имеют права экспортировать. Мы видим, что сейчас надо эти требования делать более доступными», — сказал он в ходе круглого стола по вопросам поддержки мясного животноводства в мажилисе парламента.
Салыков предложил поэтапно ослабить экспортные ограничения, заменить механизм квотирования на систему лицензирования через отраслевой союз.
Преимуществами лицензирования станут прозрачные и понятные правила для всех участников рынка, снижение коррупционных рисков и стимулирование развития откормочных площадок и переработки внутри Казахстана, полагает он.
По его мнению, это приведет к заключению бизнесом долгосрочных экспортных контрактов и привлечению новых игроков.
Ранее правительство пошло на квотирование экспорта мяса в зависимости от размеров хозяйств и откормочных площадок. По его словам, экспорт мяса и живого скота должен рассматриваться как один из основных драйверов роста отрасли и быть прогнозируемым и управляемым.
Кроме того, он считает, что мелким и средним фермерам нужна реальная доступность льготного финансирования. Для отгонного животноводства в Абайской, Улытауской и Костанайской области предлагаются кредиты под 6% годовых на 7−10 лет на приобретение высокопродуктивного поголовья. Таким образом ожидается создать 200 хозяйств.
По информации министерства сельского хозяйства площадь пастбищ на землях запаса составит 60 млн га, в том числе пригодных для отгонного животноводства — 13,1 млн га. Также МСХ предлагает льготное финансирование на пополнение оборотных средств по ставке не более 5% годовых.
В связи с этим он предложил облегчить входные требования к заемщикам и пересмотреть залоговую политику, особенно для малых и средних хозяйств. Также Салыков предложил максимально сократить сроки рассмотрения заявок на получение займов.
По его мнению, доступное финансирование не является субсидией ради субсидии, а выступает инструментом вовлечения новых участников в отрасль и расширения действующих хозяйств.
Другим важным моментом глава союза считает решение вопросов по ветеринарии, в частности своевременную работу с очагами заболеваний, профилактику и оперативное реагирование на них. По словам Салыкова, ограждение пастбищ позволит на 70% оградить скот от передачи заболеваний, однако нужно внести изменения в практику инвестиционных субсидий, чтобы соответствующие расходы были включены в нормативы.
Глава союза отметил, что мясо в Китай сейчас экспортируют хозяйства юга и востока Казахстана, поэтому право на экспорт надо предоставить всем фермерам республики. Для этого надо решить вопрос международного статуса.
Ранее сообщалось, что Казахстан увеличил экспорт мяса в Узбекистан в 2025 году в 1,7 раза.