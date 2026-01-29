Фермеры Казахстана просят разрешить экспорт мяса: площадки переполнены

«На сегодняшний день мы предлагаем срочно поэтапно ослабить экспортные ограничения. Мы сегодня видим, что есть доступ у пяти мясокомбинатов, и ряд откормочных площадок стоят полными по быкам, но они не имеют права экспортировать. Мы видим, что сейчас надо эти требования делать более доступными», — сказал он в ходе круглого стола по вопросам поддержки мясного животноводства в мажилисе парламента.