Полмиллиарда долларов инвестиций из Китая: что построят в Актюбинской области

В Актюбинской области прорабатывается один из самых амбициозных индустриальных проектов последних лет — глубокая переработка хрома с выпуском продукции высокой добавленной стоимости.

Источник: DKNews.kz

Инициатива реализуется по механизму «заказ на инвестиции» по запросу акимата региона и может существенно изменить роль Казахстана на глобальном рынке хромовой продукции, передает DKNews.kz.

Речь идет не о привычной добыче или экспорте сырья, а о формировании полноценного химико-металлургического кластера, ориентированного на сложную переработку и выпуск высокомаржинальной продукции.

Кто инвестирует и что именно планируют производить.

Проект инициирован одним из крупнейших мировых игроков в сфере переработки хрома — китайской компанией Sichuan YinHe Chemical Co. Ltd. В рамках инициативы планируется строительство современного производственного комплекса по глубокой переработке хромсодержащего сырья.

Предприятие будет выпускать: удобрения, химическую продукцию, металлургические компоненты, биологически активные добавки.

Проектная мощность — до 200 тысяч тонн продукции в год. При этом прогнозируемый объем ежегодного выпуска оценивается примерно в 1 млрд долларов, а стоимость отдельных видов продукции может достигать до 300 тысяч долларов за тонну.

Инвестиции, рабочие места и новая экономика региона.

Общий объем инвестиций оценивается примерно в 500 млн долларов США. Проект предусматривает создание более 600 рабочих мест, причем речь идет не о низкоквалифицированной занятости, а о высокотехнологичном производстве.

Для Актюбинской области это означает не просто новый завод, а качественное изменение структуры экономики региона — от сырьевой модели к промышленной переработке и экспорту готовой продукции.

Почему ставка сделана именно на хром.

Как отмечают в KAZAKH INVEST, при анализе инвестиционного потенциала Актюбинской области именно хромовая и химико-металлургическая промышленность были определены как приоритет.

Регион располагает мощной сырьевой базой, логистическими возможностями и экспортным потенциалом. Главное же — проект позволяет существенно увеличить глубину переработки сырья и сократить экспорт полуфабрикатов, которые традиционно приносят меньшую выгоду.

Иными словами, Казахстан может начать зарабатывать не на тоннах руды, а на сложных химических и металлургических продуктах.

Переговоры, визит в Китай и экологические стандарты.

В рамках проработки проекта национальной компанией KAZAKH INVEST были проведены переговоры с ведущими международными компаниями отрасли. Итогом стал визит казахстанской делегации на производственные площадки Sichuan YinHe Chemical Co. Ltd.

Во время визита стороны обсудили:

технологические решения, экологические стандарты, параметры возможной локализации производства в Казахстане.

Отдельное внимание уделялось вопросам экологии и соответствия современным требованиям — ключевому фактору для запуска подобных проектов сегодня.

Соглашение подписано, интерес подтвержден.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации проекта и подписали соответствующее соглашение. Сейчас идет детальная проработка параметров будущего производства.

Реализация инициативы позволит:

создать в регионе новое высокотехнологичное производство, обеспечить устойчивый спрос на местное сырье, укрепить позиции Казахстана на глобальном рынке продукции глубокой переработки хрома.

Что такое «заказ на инвестиции» и почему это важно.

Механизм «заказ на инвестиции» — это проактивный подход к привлечению инвесторов, когда регионы сами формируют запрос на конкретные проекты в приоритетных отраслях.

Сначала анализируются ресурсы и потребности региона, затем под эти задачи подбираются профильные инвесторы. Проект сопровождается на всех этапах — от концепции до запуска производства.

Именно такой подход позволяет переходить от случайных инвестиций к осознанному промышленному развитию.

Почему этот проект важен для всей страны.

Проект в Актюбинской области — это не только региональная история. Он вписывается в более широкую стратегию Казахстана по:

развитию перерабатывающей промышленности, росту экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, снижению зависимости от сырьевой модели.

Если инициатива будет реализована в полном объеме, Казахстан может закрепиться как один из ключевых мировых игроков не только по добыче, но и по глубокой переработке хрома.

