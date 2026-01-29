Полмиллиарда долларов инвестиций из Китая: что построят в Актюбинской области

Инициатива реализуется по механизму «заказ на инвестиции» по запросу акимата региона и может существенно изменить роль Казахстана на глобальном рынке хромовой продукции, передает DKNews.kz.
Речь идет не о привычной добыче или экспорте сырья, а о формировании полноценного химико-металлургического кластера, ориентированного на сложную переработку и выпуск высокомаржинальной продукции.
Кто инвестирует и что именно планируют производить.
Проект инициирован одним из крупнейших мировых игроков в сфере переработки хрома — китайской компанией Sichuan YinHe Chemical Co. Ltd. В рамках инициативы планируется строительство современного производственного комплекса по глубокой переработке хромсодержащего сырья.
Предприятие будет выпускать: удобрения, химическую продукцию, металлургические компоненты, биологически активные добавки.
Проектная мощность — до 200 тысяч тонн продукции в год. При этом прогнозируемый объем ежегодного выпуска оценивается примерно в 1 млрд долларов, а стоимость отдельных видов продукции может достигать до 300 тысяч долларов за тонну.
Инвестиции, рабочие места и новая экономика региона.
Общий объем инвестиций оценивается примерно в 500 млн долларов США. Проект предусматривает создание более 600 рабочих мест, причем речь идет не о низкоквалифицированной занятости, а о высокотехнологичном производстве.
Для Актюбинской области это означает не просто новый завод, а качественное изменение структуры экономики региона — от сырьевой модели к промышленной переработке и экспорту готовой продукции.
Почему ставка сделана именно на хром.
Как отмечают в KAZAKH INVEST, при анализе инвестиционного потенциала Актюбинской области именно хромовая и химико-металлургическая промышленность были определены как приоритет.
Регион располагает мощной сырьевой базой, логистическими возможностями и экспортным потенциалом. Главное же — проект позволяет существенно увеличить глубину переработки сырья и сократить экспорт полуфабрикатов, которые традиционно приносят меньшую выгоду.
Иными словами, Казахстан может начать зарабатывать не на тоннах руды, а на сложных химических и металлургических продуктах.
Переговоры, визит в Китай и экологические стандарты.
В рамках проработки проекта национальной компанией KAZAKH INVEST были проведены переговоры с ведущими международными компаниями отрасли. Итогом стал визит казахстанской делегации на производственные площадки Sichuan YinHe Chemical Co. Ltd.
Во время визита стороны обсудили:
технологические решения, экологические стандарты, параметры возможной локализации производства в Казахстане.
Отдельное внимание уделялось вопросам экологии и соответствия современным требованиям — ключевому фактору для запуска подобных проектов сегодня.
Соглашение подписано, интерес подтвержден.
По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации проекта и подписали соответствующее соглашение. Сейчас идет детальная проработка параметров будущего производства.
Реализация инициативы позволит:
создать в регионе новое высокотехнологичное производство, обеспечить устойчивый спрос на местное сырье, укрепить позиции Казахстана на глобальном рынке продукции глубокой переработки хрома.
Что такое «заказ на инвестиции» и почему это важно.
Механизм «заказ на инвестиции» — это проактивный подход к привлечению инвесторов, когда регионы сами формируют запрос на конкретные проекты в приоритетных отраслях.
Сначала анализируются ресурсы и потребности региона, затем под эти задачи подбираются профильные инвесторы. Проект сопровождается на всех этапах — от концепции до запуска производства.
Именно такой подход позволяет переходить от случайных инвестиций к осознанному промышленному развитию.
Почему этот проект важен для всей страны.
Проект в Актюбинской области — это не только региональная история. Он вписывается в более широкую стратегию Казахстана по:
развитию перерабатывающей промышленности, росту экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, снижению зависимости от сырьевой модели.
Если инициатива будет реализована в полном объеме, Казахстан может закрепиться как один из ключевых мировых игроков не только по добыче, но и по глубокой переработке хрома.