Более 250 фур стоит в очереди на белорусско-литовской границе

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Более 250 грузовых машин ожидают въезда в Литву перед пунктами пропуска, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
«Более 250 грузовиков находятся в очереди в Литву», — говорится Telegram-канале ведомства.
По информации ГПК, перед пунктом пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) въезда в ЕС ожидают 180 фур. На пункте «Шальчининкай» («Бенякони») в очереди находятся 70 грузовиков.
«Сотрудники контролирующих служб сопредельных погранпереходов за сутки впустили из Беларуси 21% транспорта», — добавили в ГПК.
Очередей из легковых машин на литовском направлении нет.
Скопления транспорта на латвийской и польской границе также не фиксируется.
Ранее в Госпогранкомитете сообщили, что за сутки с 27 по 28 января в пункте пропуска «Мядининкай» литовские службы оформили на въезд всего 10% большегрузов, а через «Шальчининкай» въехали только 34% из ожидающих оформления фур.