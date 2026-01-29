Более 250 фур стоит в очереди на белорусско-литовской границе

Ранее в Госпогранкомитете сообщили, что за сутки с 27 по 28 января в пункте пропуска «Мядининкай» литовские службы оформили на въезд всего 10% большегрузов, а через «Шальчининкай» въехали только 34% из ожидающих оформления фур.