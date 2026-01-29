Рост цен замедлился в Нижегородской области

По итогам прошлого года в Нижегородской области замедлился рост цен. Об этом сообщает Волго-Вятское главное управление Банка России.
В Нижегородской области инфляция по итогам 2025 года составила 5,3%.
«Это ниже общероссийского значения и самый низкий показатель среди всех регионов ПФО. Также она была самой низкой за последние шесть лет», — рассказал начальник Экономического управления Банка России Андрей Кобзев.
В декабре 2025 года ожидаемо выросли цены на продукты. При этом рост был меньше, чем месяцем ранее. Сильнее всего подорожали овощи.
Одновременно снизились цены на яйца, сахар, макароны и крупы, а также на отдельные мясные продукты.
В последний месяц года в регионе из-за ажиотажного спроса перед праздниками подорожали смартфоны, телевизоры и компьютеры.
«Также, вероятно, отдельные ретейлеры начали закладывать в цены ожидаемое с 1 января 2026 года повышение НДС», — отметили в Волго-Вятском управлении Банка России.
Ранее редакция сайта pravda-nn.ru разбиралась, как увеличение НДС скажется на ценах.