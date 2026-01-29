Глава Нацбанка Головченко рассказал о ситуации с валютой в Беларуси

Головченко констатировал, что чистое предложение иностранной валюты участниками валютного рынка за год достигло 1,1 миллиарда долларов в эквиваленте. Что, как он заметил, также является подтверждение тезиса о росте уровня доверия к национальной валюте Беларуси и банковской системе, в целом.