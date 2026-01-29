Глава Нацбанка Головченко рассказал о ситуации с валютой в Беларуси

Председатель правления Национального банка Роман Головченко рассказал о ситуации с валютой в Беларуси, сообщил телеграм-канал госрегулятора.
Так, на расширенном заседании правления Нацбанка Головченко обратил внимание на ситуацию на валютном рынке, назван ее стабильной.
— Сохранена стабильная система на валютном рынке страны, — подвел итоги 2025-го глава Нацбанка.
Головченко констатировал, что чистое предложение иностранной валюты участниками валютного рынка за год достигло 1,1 миллиарда долларов в эквиваленте. Что, как он заметил, также является подтверждение тезиса о росте уровня доверия к национальной валюте Беларуси и банковской системе, в целом.