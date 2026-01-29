Власти Минска планируют сокращать строительство жилья в столице

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Строительство жилья в столице планируется сократить, об этом заявил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.
Мэра в четверг принял с докладом президент Беларуси Александр Лукашенко.
По итогам доклада Кухарев сообщил журналистам, что строительный комплекс Минска в минувшем году «сработал неплохо», и в этом году также стоят серьезные задачи. В их числе — освоение новой территории и строительство микрорайона Зеленый Бор.
Кухарев сообщил, что на этой большой территории будет строиться жилье для нуждающихся — более 4 млн кв.м.
«Мы приступаем в этом году к освоению этих территорий», — приводит его слова БелТА.
Кухарев сообщил, что доложил президенту о выполнении поручений, касающихся строительства жилья.
«Мы будем работать по сокращению строительства жилья. Только для нуждающихся. Потому что город уже практически застроен», — подчеркнул председатель Мингорисполкома.
Он уточнил, что власти города сделают все для того, чтобы было комфортным проживание в столице.