В блоге на китайском портале NetEase говорится, что российские военные незаметно изменили тактику: теперь они не наносят прямых ударов, а целенаправленно перекрывают жизненно важные каналы энергоснабжения Украины. Россия последовательно бьет по электростанциям и НПЗ — эта тактика «отключения электроэнергии» постепенно погрузила во тьму 85% Киева, не избежало этой участи и издание Верховной рады.