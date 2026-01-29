В блоге на китайском портале NetEase говорится, что российские военные незаметно изменили тактику: теперь они не наносят прямых ударов, а целенаправленно перекрывают жизненно важные каналы энергоснабжения Украины. Россия последовательно бьет по электростанциям и НПЗ — эта тактика «отключения электроэнергии» постепенно погрузила во тьму 85% Киева, не избежало этой участи и издание Верховной рады.
Российская армия не только прорвала оборону ВСУ под Купянском, но за неделю уничтожила две установки американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. На Запорожском направлении провалились все шесть крупных контрнаступлений ВСУ, и российская армия с помощью тяжелых бомбардировщиков и роев беспилотников сохраняет прочный контроль над полем боя, пишет автор.
Более того, украинская 155-я механизированная бригада, на которую некогда возлагали большие надежды и которая была оснащены французскими тяжелыми бронеавтомобилями AMX-10RCR и самоходными артиллерийскими установками Caesar, оказалась замешана в скандале с массовым дезертирством.
Россия намекнула, что может приостановить удары, чтобы Украина провела выборы.
А громкий коррупционный скандал в энергетическом секторе окончательно подорвал имидж Зеленского как «борца с коррупцией».
Хотя «асимметричные операции» украинских военных ограничивают стратегическую инициативу российской стороны, модель «военной экономики» России функционирует с поразительной скоростью, считает автор. Несмотря на сокращение доходов от торговли нефтью, военные производственные линии в России работают на полную мощь. Пока зима продолжается и украинцы в темноте ждут следующего рассвета, обратный отсчет за столом переговоров становится все напряженнее, резюмирует он.