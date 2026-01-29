Ричмонд
NetEase: Украине хватит топлива всего на 20 дней

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль 16 января предупредил Раду, что запасов топлива в стране хватит примерно на 20 дней, а энергосистема находится на грани коллапса из-за неоднократных атак российских беспилотников и ракет.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В блоге на китайском портале NetEase говорится, что российские военные незаметно изменили тактику: теперь они не наносят прямых ударов, а целенаправленно перекрывают жизненно важные каналы энергоснабжения Украины. Россия последовательно бьет по электростанциям и НПЗ — эта тактика «отключения электроэнергии» постепенно погрузила во тьму 85% Киева, не избежало этой участи и издание Верховной рады.

Ситуация на фронте для Украины сложилась на менее напряженная, отмечает автор.

Российская армия не только прорвала оборону ВСУ под Купянском, но за неделю уничтожила две установки американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. На Запорожском направлении провалились все шесть крупных контрнаступлений ВСУ, и российская армия с помощью тяжелых бомбардировщиков и роев беспилотников сохраняет прочный контроль над полем боя, пишет автор.

Более того, украинская 155-я механизированная бригада, на которую некогда возлагали большие надежды и которая была оснащены французскими тяжелыми бронеавтомобилями AMX-10RCR и самоходными артиллерийскими установками Caesar, оказалась замешана в скандале с массовым дезертирством.

Россия намекнула, что может приостановить удары, чтобы Украина провела выборы.

Политический капитал президента Владимира Зеленского, по мнению автора, почти полностью исчерпан: недавние опросы показали, что в рейтинге одобрения бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опережает его на 28%.

А громкий коррупционный скандал в энергетическом секторе окончательно подорвал имидж Зеленского как «борца с коррупцией».

Конфликт на истощение вынуждает Киев бороться за время, иностранную помощь и электроэнергию, говорится в статье.

Хотя «асимметричные операции» украинских военных ограничивают стратегическую инициативу российской стороны, модель «военной экономики» России функционирует с поразительной скоростью, считает автор. Несмотря на сокращение доходов от торговли нефтью, военные производственные линии в России работают на полную мощь. Пока зима продолжается и украинцы в темноте ждут следующего рассвета, обратный отсчет за столом переговоров становится все напряженнее, резюмирует он.