Соль, сахар и пиво: Белгоспищепром назвал топ-10 экспортных товаров в Россию

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Общий объем экспорта поставок предприятий «Белгоспищепрома» в Россию составляет более 73%, сообщила начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна Анастасия Скоробогатова.
«Одним из приоритетных и основных рынков сбыта для организаций концерна является Российская Федерация. Общий объем экспорта составляет более 73%», — рассказала Скоробогатова в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что Россия является главным зарубежным партнером «Белгоспищепрома» не только из-за географической близости двух стран и по исторически сложившимся событиям, но и по вкусовым предпочтениям россиян.
Спикер назвала топ-10 самых экспортируемых продуктов «Белгоспищепрома» в Россию. Среди них — сахар, кондитерские изделия, соль, рапсовое масло, солод, крепкие алкогольные напитки, дрожжи, пиво и плодоовощная продукция.
«Наш зарубежный потребитель всегда может рассчитывать на расширение ассортимента выпускаемой продукции и на рост качества», — отметила Скоробогатова.