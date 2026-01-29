Ричмонд
Алексей Текслер назвал дороги, которые отремонтируют в 2026 году

В 2026 году в Челябинской области отремонтируют более 700 километров дорог.

Источник: Миндортранс Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о масштабных планах по ремонту дорожной сети в 2026 году. Власти намерены сохранить высокие темпы ремонта и привести в порядок более 700 километров автомобильных дорог.

Среди ключевых объектов года — завершение капитального ремонта дорог Халитово — Баязитова, Целинный — Кособродка и участка трассы Красноуфимск — Арти. Продолжится работа на важных направлениях: Новокаолиновый — Песчанка, от Верхнеуральска до Магнитогорска через Южноуральск, Первуха — Тюлюк. Отдельное внимание уделят социально значимым проектам в Уйском и Октябрьском районах.

— Как и обещал, начинаем большую трехлетнюю программу по ремонту дорог на юге региона, — подчеркнул Алексей Текслер. — Совокупно отремонтируем около 200 км.

В Челябинске запланировано продолжение строительства путепровода в Новосинеглазово, ремонт моста на улице Черкасской и Копейского шоссе. Также обновится участок федеральной трассы М5 возле Кропачево в Ашинском районе.

По инициативе жителей начнется новый проект «Светлый регион». Участки, на которые поступали жалобы, будут освещены.