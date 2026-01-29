Алексей Текслер назвал дороги, которые отремонтируют в 2026 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о масштабных планах по ремонту дорожной сети в 2026 году. Власти намерены сохранить высокие темпы ремонта и привести в порядок более 700 километров автомобильных дорог.
Среди ключевых объектов года — завершение капитального ремонта дорог Халитово — Баязитова, Целинный — Кособродка и участка трассы Красноуфимск — Арти. Продолжится работа на важных направлениях: Новокаолиновый — Песчанка, от Верхнеуральска до Магнитогорска через Южноуральск, Первуха — Тюлюк. Отдельное внимание уделят социально значимым проектам в Уйском и Октябрьском районах.
— Как и обещал, начинаем большую трехлетнюю программу по ремонту дорог на юге региона, — подчеркнул Алексей Текслер. — Совокупно отремонтируем около 200 км.
В Челябинске запланировано продолжение строительства путепровода в Новосинеглазово, ремонт моста на улице Черкасской и Копейского шоссе. Также обновится участок федеральной трассы М5 возле Кропачево в Ашинском районе.
По инициативе жителей начнется новый проект «Светлый регион». Участки, на которые поступали жалобы, будут освещены.