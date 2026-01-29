Алексей Текслер назвал дороги, которые отремонтируют в 2026 году

Среди ключевых объектов года — завершение капитального ремонта дорог Халитово — Баязитова, Целинный — Кособродка и участка трассы Красноуфимск — Арти. Продолжится работа на важных направлениях: Новокаолиновый — Песчанка, от Верхнеуральска до Магнитогорска через Южноуральск, Первуха — Тюлюк. Отдельное внимание уделят социально значимым проектам в Уйском и Октябрьском районах.