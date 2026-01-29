Ричмонд
В Сочи до конца 2026 года построят соцдом на 100 квартир

В Сочи строят новые дома для переселенцев из ветхого жилья.

Источник: sochi.ru

В Сочи активно решают проблему аварийного фонда. В микрорайоне Макаренко на улице Вишневой возводят новый социальный дом на 100 квартир. Строители уже завершили подготовку и приступили к основному этапу. На площадке вовсю забивают сваи и заливают бетонные стены.

Глава города Андрей Прошунин лично проконтролировал ход работ. Сейчас готовность объекта составляет 21%. На стройке задействованы 35 рабочих и 16 единиц спецтехники. Подрядчик подтвердил важную новость: основные строительные работы планируют закончить уже в декабре этого года.

Мэр отметил, что расселение людей из опасных домов — это приоритетная задача для властей. Город получает серьезную финансовую поддержку из краевого и федерального бюджетов. Андрей Прошунин поблагодарил губернатора Вениамина Кондратьева за системную помощь в решении жилищных вопросов сочинцев.

Одной стройкой дело не ограничится. На улице Чехова уже возводят еще одну многоэтажку. В этом доме будет 11 этажей и 185 квартир. Его сдадут в эксплуатацию в конце 2027 года. Кроме того, еще один социальный дом власти планируют построить в горном кластере Сочи.