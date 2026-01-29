В Сочи до конца 2026 года построят соцдом на 100 квартир

Одной стройкой дело не ограничится. На улице Чехова уже возводят еще одну многоэтажку. В этом доме будет 11 этажей и 185 квартир. Его сдадут в эксплуатацию в конце 2027 года. Кроме того, еще один социальный дом власти планируют построить в горном кластере Сочи.