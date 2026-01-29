Белорусские производители мяса планируют выйти на рынок Катара

В начале января мы писали, что за 2025 год Беларусь более чем в три раза увеличила биржевой экспорт мяса. Всего за прошлый год мясоперерабатывающие предприятия страны реализовали через БУТБ 53 тыс. тонн мяса и мясопродуктов.