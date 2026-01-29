Белорусские производители мяса планируют выйти на рынок Катара

Недавно предприятие «БелХаляль» получило официальную аккредитацию Катара. Теперь эта страна будет признавать халяльные сертификаты организации в отношении широкого ассортимента товаров.
Это открывает доступ белорусским производителям к рынку Катара, а также к другим регионам Ближнего Востока. При этом для запуска поставок мяса птицы остался последний этап — согласовать форму ветеринарного сертификата. Проект документа об этом уже направлен по дипломатическим каналам.
Напомним, компания «БелХаляль» считается официальным органом сертификации системы «Халяль» в Беларуси. Она работает с 2013 года.
Сообщается, что за январь — ноябрь 2025 года основу экспорта Беларуси в Катар составили сухое обезжиренное молоко, творог, сыры и рыба. При этом объем поставок творога за этот период вырос в 1,4 раза, сыров — в полтора раза, а рыбы — втрое.
По словам Юрия Горлова, Беларусь заинтересована не только в расширении географии экспорта, но и в углублении кооперации. Например, через поставку высокотехнологичной, сертифицированной продукции.
Аль-Саади Хамуда отметил, что белорусский агропромышленный комплекс «имеет мировое значение», и заверил, что окажет всестороннее содействие на дипломатическом уровне для ускорения всех процедур, связанных с выходом новых категорий белорусской продукции на рынок Катара.
В начале января мы писали, что за 2025 год Беларусь более чем в три раза увеличила биржевой экспорт мяса. Всего за прошлый год мясоперерабатывающие предприятия страны реализовали через БУТБ 53 тыс. тонн мяса и мясопродуктов.