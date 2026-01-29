Ричмонд
«Копить, чтобы мертвым грузом лежали даже на счетах в банке, не надо». Лукашенко посоветовал, что делать с деньгами

Лукашенко посоветовал, что делать с деньгами вместо накопления в банке.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что делать с деньгами, чтобы они не лежали мертвым грузом, сообщила пресс-служба президента.

Речь о том, что делать с деньгами вместо накопления в банке зашла во время разговора белорусского лидера с гендиректором агрокомбината «Дзержинский» Владимиром Лукьяновым.

Лукашенко отметил, что важно, чтобы у хозяина был запас денег. Однако и сказал, что не надо просто накапливать деньги.

— Копить деньги сейчас, чтобы они где-то мертвым грузом лежали, даже на счетах в банке, не надо, — заметил он.

При этом глава Беларуси посоветовал деньги вкладывать в дело, сказав, что к этому государство будет стимулировать, как государственных людей и госпредприятия, так и частников. Также Лукашенко сказал и, куда именно следует вкладывать финансы.

— Надо вкладываться в предприятия, колхозы, совхозы, в землю надо вкладываться. Потому что оттуда корма и оттуда зерно, которое для твоей птицы нужно будет, — обратил внимание белорусский президент.

Кроме того, Александр Лукашенко отклонил предложения по кадровым назначениям после мужского разговора с чиновниками.

А еще белорусский лидер сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь.

Также президент Беларуси заявил, что не видит проблем в Минске, уточнив про одно «но». Еще глава республики назвал главный вопрос в Минске.

