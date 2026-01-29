«Копить, чтобы мертвым грузом лежали даже на счетах в банке, не надо». Лукашенко посоветовал, что делать с деньгами

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что делать с деньгами, чтобы они не лежали мертвым грузом, сообщила пресс-служба президента.
Речь о том, что делать с деньгами вместо накопления в банке зашла во время разговора белорусского лидера с гендиректором агрокомбината «Дзержинский» Владимиром Лукьяновым.
Лукашенко отметил, что важно, чтобы у хозяина был запас денег. Однако и сказал, что не надо просто накапливать деньги.
— Копить деньги сейчас, чтобы они где-то мертвым грузом лежали, даже на счетах в банке, не надо, — заметил он.
При этом глава Беларуси посоветовал деньги вкладывать в дело, сказав, что к этому государство будет стимулировать, как государственных людей и госпредприятия, так и частников. Также Лукашенко сказал и, куда именно следует вкладывать финансы.
— Надо вкладываться в предприятия, колхозы, совхозы, в землю надо вкладываться. Потому что оттуда корма и оттуда зерно, которое для твоей птицы нужно будет, — обратил внимание белорусский президент.
