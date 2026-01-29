Рекордный «урожай» яиц зафиксировали в Волгоградской области

В 2025 году Волгоградская область достигла значительных успехов в производстве яиц. Регион выпустил 836,8 миллиона штук, превысив показатель 2024 года на 9,8 миллиона. Такие данные приводит сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на Волгоградстат.
Львиную долю этого объема обеспечили сельскохозяйственные организации, произведя 544,7 миллиона штук яиц, что составляет 65,1% от общего производства. Прирост в этом секторе составил заметные 5,1%. Региональные крупные, средние и малые сельскохозяйственные предприятия в 2025 году отгрузили 526,9 миллиона штук яиц. Это на 4,7% больше, чем в предыдущем году, что говорит о стабильном росте и развитии отрасли.
Особого внимания заслуживает продуктивность кур-несушек. Средняя яйценоскость одной курицы в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к малому бизнесу, в 2025 году достигла 362 яиц. Это на 9% больше, чем год назад. Благодаря таким показателям, Волгоградская область заняла первое место по продуктивности среди всех регионов Южного федерального округа.
Ранее ведомство сообщало и об изменениях для потребителей: цены на яйца за минувшую неделю снизились на 0,4%, и теперь десяток в среднем стоит 77,21 рубля.