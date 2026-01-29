Рекордный «урожай» яиц зафиксировали в Волгоградской области

Львиную долю этого объема обеспечили сельскохозяйственные организации, произведя 544,7 миллиона штук яиц, что составляет 65,1% от общего производства. Прирост в этом секторе составил заметные 5,1%. Региональные крупные, средние и малые сельскохозяйственные предприятия в 2025 году отгрузили 526,9 миллиона штук яиц. Это на 4,7% больше, чем в предыдущем году, что говорит о стабильном росте и развитии отрасли.