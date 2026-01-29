Беларусь назвала топ продуктов, которые идут на экспорт

Стало известно, какие белорусские продукты входят в топ экспортируемых, пишет БелТА.
По словам начальника управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности «Белгоспищепрома» Анастасии Скоробогатовой, в топ самых экспортируемых белорусских продуктов входят сахар, кондитерские изделия, соль, рапсовое масло, солод, крепкий алкоголь, дрожжи, пиво, а также плодово-овощная продукция.
Предприятий концерна поставляют свои товары примерно в 50 стран СНГ, Азии, Африки и даже Океании.
— Приоритетным и основным рынком сбыта продукции организаций концерна является Россия. Общий объем экспорта составляет более 73%, — констатировала чиновница.
