Беларусь назвала топ продуктов, которые идут на экспорт

«Белгоспищепром» назвал топ белорусских продуктов для экспорта.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие белорусские продукты входят в топ экспортируемых, пишет БелТА.

По словам начальника управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности «Белгоспищепрома» Анастасии Скоробогатовой, в топ самых экспортируемых белорусских продуктов входят сахар, кондитерские изделия, соль, рапсовое масло, солод, крепкий алкоголь, дрожжи, пиво, а также плодово-овощная продукция.

Предприятий концерна поставляют свои товары примерно в 50 стран СНГ, Азии, Африки и даже Океании.

— Приоритетным и основным рынком сбыта продукции организаций концерна является Россия. Общий объем экспорта составляет более 73%, — констатировала чиновница.

Еще автомобиль года был назван в Беларуси. Также эксперты назвали три самые популярные модели авто в Беларуси за год — все одной марки.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь.

