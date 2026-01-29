Ричмонд
Крупные белорусские банки предупредили о сбое работы карт 30 января

Карты крупных белорусских банков могут не работать 30 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В крупном белорусском банке предупредили белорусов, что их карты могут не работать в пятницу, 30 января. О сбое в работе проинформировали в «Белинвестбанке».

Так, ночью 30 января карты «Белинвестбанка» могут работать некорректно. Это связано с технологическими работами, которые будут проводиться Банковским процессинговым центром с 03.00 до 04.00 часов.

В банке сказали, что из-за технологических работ держатели карт могут столкнуться с перерывами в обслуживании карт при операциях в организациях торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах и т.д.

Также о кратковременных перерывах в обслуживании предупредили белорусов и в «Белагропромбанке», сообщило БелТА.

