Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 31 января

Нацбанк Беларуси определили курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 31 января, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил валютные курсы на 31 января, субботу. Так, в последние выходные января курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились в сравнении с установленными накануне курсами.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 31 января, Национальный банк определил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8496 белорусского рубля, 1 евро — 3,4068 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7465 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 30 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались без изменений и в субботу, 31 января.

Тем временем глава Нацбанка Головченко рассказал о ситуации с валютой в Беларуси.

