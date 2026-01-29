«Лукойл» передал свои активы в аэропорту Кишинева Молдавии

После решения США министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил журналистам, что правительство выкупит топливозаправочный комплекс в аэропорту для бесперебойной работы главной воздушной гавани, а также о начале переговоров по поводу цены. Но затем власти отказались от этой идеи. По данным правительства Молдавии, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих автозаправочных станций в Молдавии. Lukoil Moldova является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов.