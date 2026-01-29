«Лукойл» передал свои активы в аэропорту Кишинева Молдавии

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Российская компания «Лукойл» передала свои активы в Международном аэропорту Кишинева в собственность Молдавии.
«Агентство публичной собственности и Международный аэропорт Кишинева завершили процесс инвентаризации и в четверг, 29 января текущего года, подписали с Lukoil Moldova акты приема-передачи нефтяного комплекса, расположенного на территории аэропорта. Таким образом, активы, принадлежавшие Lukoil на территории Кишиневского аэропорта, перешли в собственность государства в соответствии с решением Совета по рассмотрению инвестиций», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства энергетики Молдавии.
Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.
После решения США министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил журналистам, что правительство выкупит топливозаправочный комплекс в аэропорту для бесперебойной работы главной воздушной гавани, а также о начале переговоров по поводу цены. Но затем власти отказались от этой идеи. По данным правительства Молдавии, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих автозаправочных станций в Молдавии. Lukoil Moldova является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов.