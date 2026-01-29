Радий Хабиров посетил лучший в России завод компании «Напитки Вместе».

29 января в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил филиал крупнейшей пивоваренной компании России «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес»). Руководитель региона обсудил перспективы развития производства с генеральным директором компании Николаем Тюрниковым, а также пообщался с трудовым коллективом уфимского предприятия.
Отметим, завод начал свою работу в 1999 году и за время существования прошёл несколько этапов модернизации. Всего на предприятии трудятся 270 человек.
Уфимский филиал «АБ ИнБев Эфес» выпускает 76 наименований напитков в различной таре — стеклянных бутылках, алюминиевых банках, кегах и ПЭТ-бутылках. Мощность производства — 4 млн гектолитров в год. С 2024 года на предприятии реализуют инвестиционный проект по модернизации производственных мощностей с объёмом вложений более 1,4 млрд рублей.
Во время осмотра площадки представители завода рассказали, как проходит процесс изготовления продукции. Исполнительный директор филиала компании «Напитки Вместе» в Уфе Аделина Кузьмина сообщила, что на предприятии внедряют бережливые технологии и экологичные виды упаковки. В рамках развития проекта «Промышленный туризм» на заводе проводят бесплатные экскурсии для совершеннолетних жителей.
Во время рабочей встречи с генеральным директором компании «Напитки Вместе» Николаем Тюрниковым Глава Башкортостана высоко оценил эффективность работы корпоративной управленческой команды.
— Мы рады, что в республику пришла крупная компания, заинтересованная в развитии производства. Пивоваренный завод в Уфе работает больше 25 лет. За это время он зарекомендовал себя как крупный работодатель и налогоплательщик, занимая достойное место в экономике региона, — подчеркнул Радий Хабиров. — Со своей стороны мы готовы содействовать реализации новых проектов — для этого в Башкортостане действует широкий перечень мер поддержки.
Генеральный директор «Напитки Вместе» отметил значимый вклад республиканского предприятия в стабильную работу компании.
— Наш филиал в Уфе по итогам 2025 года признан лучшим среди всех 11 заводов компании по своим производственным показателям. Так, объёмы выпуска продукции выросли более чем на 12 процентов, а налоговые отчисления в бюджет республики — на 32 процента, — сообщил Николай Тюрников. — Эффективная работа предприятия в Уфе основана на трёх ключевых принципах. Во-первых, быстрая реакция на потребительский спрос, что ярко демонстрирует рост объёмов безалкогольного пива — за год его производство выросло в 2,4 раза. Во-вторых, Уфа является площадкой для внедрения инноваций. И третий фундаментальный принцип — долгосрочные социальные инвестиции в регион. Это создание безопасной и технологичной рабочей среды, модернизация производства, реализация масштабных социальных проектов.
На встрече с коллективом Уфимского филиала компании «Напитки Вместе» Радий Хабиров выразил признательность заводчанам за многолетний труд и вручил государственные награды Башкортостана.
— Отрадно, что здесь такой слаженный коллектив. Благодаря вашей работе республика получает несколько миллиардов рублей акцизов, которые мы направляем на развитие республики, — отметил Глава региона. — Важно и то, что компания ориентирована на выпуск качественной продукции и инвестирует в дальнейшее развитие производства.