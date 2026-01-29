Радий Хабиров посетил лучший в России завод компании «Напитки Вместе».

— Наш филиал в Уфе по итогам 2025 года признан лучшим среди всех 11 заводов компании по своим производственным показателям. Так, объёмы выпуска продукции выросли более чем на 12 процентов, а налоговые отчисления в бюджет республики — на 32 процента, — сообщил Николай Тюрников. — Эффективная работа предприятия в Уфе основана на трёх ключевых принципах. Во-первых, быстрая реакция на потребительский спрос, что ярко демонстрирует рост объёмов безалкогольного пива — за год его производство выросло в 2,4 раза. Во-вторых, Уфа является площадкой для внедрения инноваций. И третий фундаментальный принцип — долгосрочные социальные инвестиции в регион. Это создание безопасной и технологичной рабочей среды, модернизация производства, реализация масштабных социальных проектов.