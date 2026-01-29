Нацбанк поделился планами на пересмотр ставки рефинансирования. Комментарий первого заместителя председателя правления Национального банка Александра Егорова приводит БелТА.
Так по словам Егорова, Национальный банк Беларуси придерживается суверенной денежно-кредитной политики, принимая решения на основе экономических факторов внутри страны, а не внешних ориентиров. Поэтому дальнейшие шаги Нацбанка будут продиктованы тем, как будут складываться внешние и внутренние условия.
Также Александр Егоров отметил, что в конце 2025 года в Беларуси наметился тренд на постепенное снижение стоимости кредитов, хотя и всего и на уровне десятых долей процента. Регулятор также задействовал механизм расчетных величин стандартного риска (РВСР) для удешевления кредитов, чтобы оказать поддержку экспортерам и инвестиционным проектам в реальном секторе.
Поэтому пока регулятор не видит необходимости в пересмотре в ближайшее время ставки рефинансирования, которая в текущий момент составляет 9,75% годовых.
