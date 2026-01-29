Как пенсионеры могут получить 70% годовых от государства: экономист дала ответ

В России пенсионеры могут зарабатывать более 70% годовых с помощью программы долгосрочных сбережений (ПДС). Экономист Светлана Сазанова объяснила, что программа предлагает софинансирование от государства, что значительно повышает доходность сбережений. Об этом пишет «Абзац».
«Доходность НПФ-операторов ПДС за восемь месяцев 2025 года составила от 17,12% до 26,7% годовых (без учета вознаграждения фонда). Инфляция по итогам 2025 года составила чуть менее 6%, поэтому участие в ПДС является выгодным вложением средств», — рассказала Сазанова.
Программа дает не только прибыль от вложенных средств, но и возврат 13% подоходного налога. Особенно выгодна она для работающих пенсионеров.
К примеру, пенсионерка, которая начнет вкладывать деньги в 2026 году, внося по 36 тыс. рублей каждый год, за три года сможет забрать 108 тыс. рублей своих средств и еще 108 тыс. рублей от государства. В итоге, с учетом возврата налога, доходность составит 74,1%.
