Как пенсионеры могут получить 70% годовых от государства: экономист дала ответ

К примеру, пенсионерка, которая начнет вкладывать деньги в 2026 году, внося по 36 тыс. рублей каждый год, за три года сможет забрать 108 тыс. рублей своих средств и еще 108 тыс. рублей от государства. В итоге, с учетом возврата налога, доходность составит 74,1%.