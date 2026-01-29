Аукцион по продаже Домодедово выиграла структура Шереметьево за 66,1 млрд рублей

29 января новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива» — дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево» (МАШ). Результаты подтвердил ПСБ, выступавший продавцом, сообщает РБК.
Гендиректор МАШ Михаил Василенко заявил, что аэропорт был приобретен без займов. Василенко отметил сложность объекта с высокими рисками и убытками.
Кроме «Перспективы», в торгах участвовало АО «Московский международный аэропорт» (Внуково), владелец которого, Виталий Ванцев, заявил о готовности приобрести актив еще до продажи.
Первые торги 20 января не состоялись из-за отказа единственного претендента. Вторая попытка прошла в формате голландского аукциона с понижением цены до 66,132 млрд руб.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин объяснил ситуацию с продажей Домодедово.