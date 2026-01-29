Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Базылев назвал реальные причины блокировки банковских карт

Юрист Даниил Базылев заявил, что банки блокируют банковские карты за необычное поведение клиентов.

Источник: Аргументы и факты

Банки блокируют счета из-за необычных финансовых операций клиентов, а не из-за конкретных фраз в комментариях к переводам. Об этом сообщил NEWS.ru юрист Даниил Базылев.

По его словам, подозрения вызывают два основных сценария. Первый — признаки скрытой коммерческой деятельности, например, ежедневное получение множества мелких платежей от разных лиц. Второй — резкие и необъяснимые изменения в привычных тратах, такие как внезапный перевод крупных сумм разным людям.

Эксперт пояснил, что система анализирует общий паттерн операций по счету. Решение о блокировке принимается на основе комплексного анализа, а не из-за отдельных слов в сообщении к переводу. Однако для дополнительной безопасности в комментариях можно указывать «возврат долга» или «деньги на подарок».

Ранее эксперт Иванинский объяснил, когда банки могут заблокировать денежный перевод.