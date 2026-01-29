Эксперт Базылев назвал реальные причины блокировки банковских карт

Эксперт пояснил, что система анализирует общий паттерн операций по счету. Решение о блокировке принимается на основе комплексного анализа, а не из-за отдельных слов в сообщении к переводу. Однако для дополнительной безопасности в комментариях можно указывать «возврат долга» или «деньги на подарок».