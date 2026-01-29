Эксперт Базылев назвал реальные причины блокировки банковских карт

Банки блокируют счета из-за необычных финансовых операций клиентов, а не из-за конкретных фраз в комментариях к переводам. Об этом сообщил NEWS.ru юрист Даниил Базылев.
По его словам, подозрения вызывают два основных сценария. Первый — признаки скрытой коммерческой деятельности, например, ежедневное получение множества мелких платежей от разных лиц. Второй — резкие и необъяснимые изменения в привычных тратах, такие как внезапный перевод крупных сумм разным людям.
Эксперт пояснил, что система анализирует общий паттерн операций по счету. Решение о блокировке принимается на основе комплексного анализа, а не из-за отдельных слов в сообщении к переводу. Однако для дополнительной безопасности в комментариях можно указывать «возврат долга» или «деньги на подарок».
