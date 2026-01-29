Путин утвердил четыре поручения по вопросам акций и инвестиций

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам инвестиционного форума «Россия зовёт!», который состоялся 2−3 декабря 2025 года.
По его итогам глава государства поручил Правительству РФ совместно с Банком России реализовать программу первичных и вторичных размещений на внутреннем финансовом рынке акций организаций с государственным участием до 2030 года.
Также кабмину поручили утвердить планы по первичным размещениям на рынке акций российских акционерных обществ, а также предусмотреть дополнительные меры их поддержки.
Путин также поручил Правительству включить крупнейшие акционерные общества с государственным участием в программу создания акционерной стоимости.
В свою очередь, корпорации «ВЭБ.РФ» с Минэкономразвития России поручено сформировать единую систему поддержки и сопровождения российских и иностранных инвестиционных проектов с учетом внедрения регионального инвестиционного стандарта.
Ранее KP.RU писал, что Путин дал поручение восстановить в текущем году темпы роста экономики страны.