Путин утвердил четыре поручения по вопросам акций и инвестиций

Президент России утвердил перечень поручений по итогам инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам инвестиционного форума «Россия зовёт!», который состоялся 2−3 декабря 2025 года.

По его итогам глава государства поручил Правительству РФ совместно с Банком России реализовать программу первичных и вторичных размещений на внутреннем финансовом рынке акций организаций с государственным участием до 2030 года.

Также кабмину поручили утвердить планы по первичным размещениям на рынке акций российских акционерных обществ, а также предусмотреть дополнительные меры их поддержки.

Путин также поручил Правительству включить крупнейшие акционерные общества с государственным участием в программу создания акционерной стоимости.

В свою очередь, корпорации «ВЭБ.РФ» с Минэкономразвития России поручено сформировать единую систему поддержки и сопровождения российских и иностранных инвестиционных проектов с учетом внедрения регионального инвестиционного стандарта.

Ранее KP.RU писал, что Путин дал поручение восстановить в текущем году темпы роста экономики страны.