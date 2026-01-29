Председатель правления Национального банка Роман Головченко назвал целевой процент инфляции в Беларуси в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в официальном телеграм-канале.
Так, на расширенном заседании правления Нацбанка, посвященном итогам работы регулятора и банковского сектора в 2025 году, вопросам обеспечения ценовой и финансовой стабильности, а также задачам на 2026 год, Головченко отметил, что целевой показатель базовой инфляции на 2026 год в Беларуси составляет 5%.
«Вопрос поставлен на оперативный контроль, чтобы своевременно применять меры реагирования и совместно с Правительством обеспечить поддержание этого параметра в пределах, определенных пятилетней Программой социально-экономического развития», — подчеркнул Роман Головченко.
Также глава Нацбанка сказал, что инфляция в Беларуси в 2025 году составила 6,8%, что превышает прогнозный показатель в 5%. Однако в течение года на экономическую ситуацию в Беларуси значительное влияние оказывали внешние факторы, поэтому итоговый результат, по словам Головченко, можно считать приемлемым.
