Головченко назвал целевой процент инфляции в Беларуси в 2026 году

Также глава Нацбанка сказал, что инфляция в Беларуси в 2025 году составила 6,8%, что превышает прогнозный показатель в 5%. Однако в течение года на экономическую ситуацию в Беларуси значительное влияние оказывали внешние факторы, поэтому итоговый результат, по словам Головченко, можно считать приемлемым.