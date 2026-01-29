Минфин скорректировал цены на драгметаллы, скупаемые у населения. Об этом сообщается в постановлении министерства финансов от 22 января 2026 г. № 4, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь. Новые цены будут применяться только при покупке драгметаллов в изделиях и ломе у физических лиц.
Согласно опубликованному постановлению Минфина, цены на драгметаллы изменились в сторону увеличения. Причем на все их виды: золото, серебро, платину всех возможных проб.
В частности, теперь за грамм драгоценного металла можно получить следующие суммы:
Золото.
— 375 проба — 147,5 белрубля вместо прежних 136,57.
— 500 проба — 196,66 белрубля вместо 182,09.
— 583 и 585 пробы — 230,09 белрубля вместо 213,05.
— 750 проба — 294,99 белрубля вместо 273,14.
— 900 проба — 359,99 белрубля вместо 327,76.
— 916 проба — 360,28 белрубля вместо 333,59.
— 950 проба — 373,65 белрубля вместо 375,97.
— 958 проба −376,8 белрубля вместо 348,88.
Серебро.
— 750 проба — 5,43 белрубля, ранее 3,41.
— 800 проба −5,79 белрубля, ранее 3,63.
— 875 проба — 6,34 белрубля, ранее 3,97.
— 916 проба — 6,63 белрубля, ранее 4,16.
— 925 проба — 6,7 белрубля, ранее 4,2.
— 960 проба — 6,95 белрубля, ранее 4,36.
Платина.
— 950 проба — 191,33 белрубля, прежняя цена — 138,5 белрубля.
В сообщении говорится, что постановление Министерства финансов от 27 октября 2025 года № 115 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.
Также сообщается, что новый правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
