Минфин скорректировал цены на драгметаллы, скупаемые у населения. Об этом сообщается в постановлении министерства финансов от 22 января 2026 г. № 4, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь. Новые цены будут применяться только при покупке драгметаллов в изделиях и ломе у физических лиц.