Запасы газа в Европе достигли самого низкого уровня за последние годы

Запасы газа в Европе опустились до минимального уровня за последние несколько лет, подземные хранилища заполнены лишь на 44%.

Источник: Аргументы и факты

Запасы газа в Европе опустились до минимального уровня за последние несколько лет. В январе 2026 года подземные хранилища были заполнены лишь на 44 процента, что стало самым низким показателем с 2022 года и заметно ниже среднего уровня за предыдущее десятилетие, сообщает издание Interia Biznes.

Для восстановления запасов до уровня около 83 процентов к следующему зимнему сезону европейским странам потребуется закачать порядка 60 миллиардов кубометров газа. При этом текущая рыночная конъюнктура остается неблагоприятной для закачки топлива в хранилища, а обеспечение стабильности энергоснабжения требует рекордных объемов импорта сжиженного природного газа.

В публикации отмечается, что Европа на протяжении почти четырех лет адаптируется к ограничениям на поставки газа из России. За это время хранение топлива и импорт СПГ стали основными инструментами энергетической безопасности, однако сейчас континент сталкивается с новой проблемой — низкими запасами и ценовой ситуацией, которая затрудняет их оперативное восполнение.

Ранее сообщалось, что новая волна сильных холодов в Германии заставила население активнее использовать отопление, по этой причине газовые запасы продолжают сокращаться.