Запасы газа в Европе достигли самого низкого уровня за последние годы

В публикации отмечается, что Европа на протяжении почти четырех лет адаптируется к ограничениям на поставки газа из России. За это время хранение топлива и импорт СПГ стали основными инструментами энергетической безопасности, однако сейчас континент сталкивается с новой проблемой — низкими запасами и ценовой ситуацией, которая затрудняет их оперативное восполнение.