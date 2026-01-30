Ричмонд
Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 30 января перед выходными

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара и увеличил курс российского рубля на 30 января, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке изменили курсы валют на 30 января, пятницу. В итоге перед выходными стали ниже курс евро и курс доллара, а курс российского рубля увеличился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на пятницу, 30 января, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8496 белорусского рубля, 1 евро — 3,4068 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7465 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 29 января, курс евро и курс доллара стали ниже, а курс российского рубля подрос в пятницу, 30 января. Заметнее при этом в сторону понижения был скорректирован курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0012 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0104 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0053 белрубля.

Тем временем крупные белорусские банки предупредили о сбое работы карт 30 января.

