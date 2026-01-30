Размер социального налогового вычета предлагают увеличить более чем в два раза: подробности

В Госдуму внесут законопроект об увеличении размера социального налогового вычета до 360 тыс. рублей. С подобной инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Сейчас предельный размер социального налогового вычета составляет 150 тыс. рублей.
Законопроект предусматривает изменения в части 2 статье 219 Налогового кодекса РФ.
«Лечение, стоматология, медикаменты, обучение, спорт, пенсионные накопления, страхование — все эти направления актуальны для наших семей, и они активно пользуются возможностью компенсировать часть затрат по этим расходам», — пояснил депутат.
По словам Нилова, повышение суммы вычета — это мера поддержки, которая поможет гражданам частично компенсировать расходы и повысить доступность оздоровительных услуг.
Как ранее писал KP.RU, в России предложили отменить порог в 450 тыс. рублей дохода для налогового вычета на детей-студентов.