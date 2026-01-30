Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Размер социального налогового вычета предлагают увеличить более чем в два раза: подробности

В Госдуме хотят увеличить лимит социального вычета до 360 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесут законопроект об увеличении размера социального налогового вычета до 360 тыс. рублей. С подобной инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Сейчас предельный размер социального налогового вычета составляет 150 тыс. рублей.

Законопроект предусматривает изменения в части 2 статье 219 Налогового кодекса РФ.

«Лечение, стоматология, медикаменты, обучение, спорт, пенсионные накопления, страхование — все эти направления актуальны для наших семей, и они активно пользуются возможностью компенсировать часть затрат по этим расходам», — пояснил депутат.

По словам Нилова, повышение суммы вычета — это мера поддержки, которая поможет гражданам частично компенсировать расходы и повысить доступность оздоровительных услуг.

Как ранее писал KP.RU, в России предложили отменить порог в 450 тыс. рублей дохода для налогового вычета на детей-студентов.