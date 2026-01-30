Размер социального налогового вычета предлагают увеличить более чем в два раза: подробности

В Госдуму внесут законопроект об увеличении размера социального налогового вычета до 360 тыс. рублей. С подобной инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Документ есть в распоряжении ТАСС.