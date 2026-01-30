Экономист Балынин назвал товары, которые подорожают в 2026 году

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru перечислил товары, на которые вырастут цены в 2026 году. Среди них — алкоголь и сладкие напитки.
«Наибольший рост цен, темпами выше инфляции, я ожидаю в этом году по подакцизным товарам, а также, возможно, по услугам, оказываемым субъектами малого и среднего предпринимательства. Например, на спиртосодержащую продукцию акциз увеличивается с 740 рублей до 824 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; на дизельное топливо — с 12 120 рублей за 1 тонну до 12 738 рублей за 1 тонну; на сахаросодержащие напитки — с 10 рублей до 11 рублей за 1 литр», — отметил Балынин.
Экономист добавил, что повышение налога на добавленную стоимость с 20 до 22% также отразится на темпах роста на подакцизные товары.
«Считаю важным напомнить, что ставка НДС на социально значимые товары остаётся неизменной (10%) и акцизом они не облагаются», — подчеркнул Балынин.
