В России предложили новую меру поддержки многодетных: хотят увеличить выплату на ипотеку

В Госдуме предлагают увеличить размер выплат на ипотеку для многодетных. Автором инициативы выступил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.
Инициатива предполагает выплату в размере 6,4% от кредита, установив ее минимальный порог на уровне 550 тыс. рублей.
Соавтором инициативы выступила первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.
Напомним, что действующая мера господдержки позволяет многодетным семьям получить 450 тыс. рублей на оплату ипотеки.
«Принятие законопроекта позволит повысить уровень социальной защищенности многодетных семей, снизить их долговую нагрузку в условиях современной экономической конъюнктуры…», — следует текст документа.
Немногим ранее в ГД выступили с инициативой расширить льготную ипотеку на молодых ученых-медиков.