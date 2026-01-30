Слуцкий предложил ввести НДС для конкурентов российских производителей

«Мы выступаем за то, чтобы те товары, которые в России не производятся (сырье, ткани, фурнитура, другие компоненты для легкой промышленности), ввозились беспошлинно и без лишней налоговой нагрузки, чтобы не разгонять себестоимость и не бить по потребителю. А вот импортные товары высокой степени переработки, которые уже успешно изготавливаются российскими компаниями, должны участвовать в налоговой системе на равных — с уплатой НДС», — сказал Слуцкий ТАСС.