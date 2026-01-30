Слуцкий предложил ввести НДС для конкурентов российских производителей

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Импортные товары, которые продаются в том числе через маркетплейсы и которые имеют аналоги у российских производителей, должны ввозиться в РФ с уплатой НДС. Об этом заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Мы выступаем за то, чтобы те товары, которые в России не производятся (сырье, ткани, фурнитура, другие компоненты для легкой промышленности), ввозились беспошлинно и без лишней налоговой нагрузки, чтобы не разгонять себестоимость и не бить по потребителю. А вот импортные товары высокой степени переработки, которые уже успешно изготавливаются российскими компаниями, должны участвовать в налоговой системе на равных — с уплатой НДС», — сказал Слуцкий ТАСС.
По его словам, это позволит отечественной легкой промышленности расти. Такой подход обеспечит выравнивание рынка, защиту российского производителя и стимул для крупных импортеров локализовать производство в нашей стране, добавил депутат.
Слуцкий отметил, что сейчас ситуация перекошена. «Отечественные производители платят НДС, несут более высокие издержки по кредитам, энергии, логистике, а импорт, в том числе массово заходящий через маркетплейсы, зачастую оказывается в привилегированном положении, не платя ни НДС, ни пошлин», — подчеркнул он. Из-за этого российский бизнес оказывается «зажатым со всех сторон».
«Введение НДС на импорт товаров, в том числе через российские маркетплейсы, здравый и выверенный подход к выравниванию конкурентных условий на российском рынке», — заключил Слуцкий.