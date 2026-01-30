Минфин США призвал Китай повысить прозрачность в управлении курсом юаня

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Министерство финансов США в полугодовом отчете Конгрессу о макроэкономической и валютной политике американских торговых партнеров призвало Китай повысить уровень прозрачности в управлении курсом юаня.
«Хотя в этом отчете министерство финансов не обозначило КНР как страну, манипулирующую курсом валюты, Китай выделяется среди наших основных торговых партнеров относительной непрозрачностью своей политики и практики в области обменного курса», — сказано в документе.
Авторы доклада указали, что Минфин включит КНР в перечень манипуляторов обменным курсом, если получит информацию, что Пекин по официальным или неформальным каналам пытается противостоять укреплению курса юаня.
«Учитывая чрезвычайно большой и растущий профицит внешней торговли Китая, а также значительно заниженный обменный курс, важно, чтобы китайские власти позволили обменному курсу юаня укрепиться своевременно, упорядоченно и в соответствии с рыночным давлением и фундаментальными макроэкономическими показателями», — говорится в анализе ведомства.
В так называемый список мониторинга Минфина вошли Вьетнам, Германия, Ирландия, Китай, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Швейцария и Япония. Все из них, кроме Таиланда, уже были в этом перечне в предыдущем докладе, который был опубликован в июне 2025 года.