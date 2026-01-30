Минфин США призвал Китай повысить прозрачность в управлении курсом юаня

В так называемый список мониторинга Минфина вошли Вьетнам, Германия, Ирландия, Китай, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Швейцария и Япония. Все из них, кроме Таиланда, уже были в этом перечне в предыдущем докладе, который был опубликован в июне 2025 года.