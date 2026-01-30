Смягчение санкций США по венесуэльской нефти не относится к подсанкционным судам

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Смягчение американских санкций на сделки с венесуэльской нефтью не предусматривает снятия ограничений на ее поставки на борту подсанкционных танкеров, а также ее продажу за золото или цифровую валюту. Об этом говорится в лицензии, опубликованной Минфином США.
Документ разрешает американским компаниям операции, касающиеся добычи, поставок и переработки венесуэльской нефти. В лицензии подчеркивается, что это не относится к сделкам, при которых «условия оплаты не являются коммерчески обоснованными, предусматривается обмен долговыми обязательствами или платежи в золоте, расчеты осуществляются в цифровых валютах», криптовалютах, включая петро.
Кроме того, лицензия не разрешает «любые транзакции, связанные с подсанкционными судами».