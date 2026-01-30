Смягчение санкций США по венесуэльской нефти не относится к подсанкционным судам

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Смягчение американских санкций на сделки с венесуэльской нефтью не предусматривает снятия ограничений на ее поставки на борту подсанкционных танкеров, а также ее продажу за золото или цифровую валюту. Об этом говорится в лицензии, опубликованной Минфином США.