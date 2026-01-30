Комитет Сената США поддержал законопроект о санкциях против «теневого флота»

Как следует из документа, санкции предлагается ввести в отношении танкеров, якобы имеющих отношение к «теневому флоту» РФ. Кроме того, законопроект предусматривает рестрикции против зарубежных компаний, способствующих морским перевозкам с применением этих танкеров, и против портовых терминалов, принимающих нефть с этих судов. Законопроект также предусматривает ограничительные меры в отношении проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ — 2» и расширение санкций против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».