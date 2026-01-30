Комитет Сената США поддержал законопроект о санкциях против «теневого флота»

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал принять законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении так называемого теневого флота России. Об этом говорится в совместном заявлении председателя упомянутого комитета Джима Риша (республиканец, от штата Айдахо) и старшего демократа в комитете Джинн Шахин (от штата Нью-Гэмпшир).
Как отмечается в тексте, законопроект «был одобрен» и поступит на рассмотрение верхней палаты Конгресса полного состава. Законодатели увязывают этот документ с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.
Законопроект «о введении санкций в отношении теневого флота Российской Федерации» был предложен в сентябре 2025 года главой комитета. Соавторами документа выступили Шахин и еще несколько американских законодателей как от Республиканской, так и от Демократической партии.
Как следует из документа, санкции предлагается ввести в отношении танкеров, якобы имеющих отношение к «теневому флоту» РФ. Кроме того, законопроект предусматривает рестрикции против зарубежных компаний, способствующих морским перевозкам с применением этих танкеров, и против портовых терминалов, принимающих нефть с этих судов. Законопроект также предусматривает ограничительные меры в отношении проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ — 2» и расширение санкций против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».