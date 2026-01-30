Более 600 жителей Иркутска посетили ярмарку вакансий

IrkutskMedia, 30 января. В Иркутске состоялась ярмарка вакансий (18+), участниками которой стали более 600 горожан. Представители 27 компаний предложили им порядка 300 вакантных рабочих мест различного профиля.
Пресс-служба правительства Иркутской области сообщает, что организациям требовались механики, электромонтёры, слесари-наладчики, машинисты, инженеры, аналитики данных, операторы станков с программным управлением. На работу приглашали предприятия «Газпром Добыча Иркутск», «Промтех‑Иркутск», «Эн+», «Ростелеком», «Сервис Инжиниринг Системс», Baikalsea Company, «ЛокоТехСервис».
«Главная ценность таких мероприятий — это живой диалог между соискателями и менеджерами по управлению персоналом. С одной стороны, кандидаты могут пообщаться с разными работодателями, обменяться с ними контактами, а с другой — воспользоваться мерами государственной поддержки в сфере занятости. Карьерные консультанты помогут правильно оформить резюме и подготовиться к следующему этапу приёма на работу», — отметила начальник отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям городского филиала Кадрового центра «Работа России» Нина Горбасенко.
Посетителей ярмарки интересовали график работы, размер зарплаты, условия труда, социальные гарантии. Большинство предприятий предложили сотрудникам корпоративное обучение и переподготовку. Для новичков — специализированные программы.
«Наше многолетнее партнёрство с Кадровым центром основано на результатах. Ярмарки вакансий позволяют встретиться с широким кругом кандидатов и оперативно закрыть кадровую потребность предприятия», — сказала специалистка отдела по набору персонала компании «Сервис Инжиниринг Системс» Яна Лунёва.
Напомним, численность рабочей силы в Иркутской области — 1,1 млн человек, из них 32,7 тысячи безработных, что на 5,4% меньше, чем в 2024 году. Уровень зарегистрированной безработицы — 0,3%.