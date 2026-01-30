Более 600 жителей Иркутска посетили ярмарку вакансий

«Главная ценность таких мероприятий — это живой диалог между соискателями и менеджерами по управлению персоналом. С одной стороны, кандидаты могут пообщаться с разными работодателями, обменяться с ними контактами, а с другой — воспользоваться мерами государственной поддержки в сфере занятости. Карьерные консультанты помогут правильно оформить резюме и подготовиться к следующему этапу приёма на работу», — отметила начальник отдела оказания услуг в сфере занятости работодателям городского филиала Кадрового центра «Работа России» Нина Горбасенко.