«Займер»: запросы россиян на займы после праздников выросли

В конце января 2026 года жители страны подали на 44% больше заявок, чем за первую неделю месяца, говорится в исследовании.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россияне в конце января 2026 года (с 22 по 28 число) запросили на 44% больше займов, чем за первую неделю месяца. При этом интерес людей к заемным средствам начал расти в конце праздников и в первые рабочие дни — с 8 по 14 января граждане стали запрашивать займы на 31% чаще, чем в первые 7 дней месяца, говорится в исследовании финтех-группы «Займер» (материалы есть у ТАСС).

По данным исследования, на третьей неделе января россияне подали примерно столько же заявок на займы, сколько и на второй (+30% по сравнению с первой неделей).

Кроме того, выросли в конце месяца и запрашиваемые гражданами суммы по займам. Так, если в начале января россиянам в среднем требовалось 19,4 тыс. рублей, то в конце месяца средняя запрашиваемая сумма выросла до 20,1 тыс. рублей.

Больше всего спрос на займы в конце января вырос на Камчатском крае (+93% к среднему ежедневному числу заявок), в Республике Саха-Якутия (+87%), Алтае (+86%), Бурятии (+81%) и Приморском крае (+73%).

А наибольшие суммы после праздников потребовались жителям Республики Ингушетия (22,8 тыс. рублей), Дагестана (21 тыс. рублей), Тувы (20,7 тыс. рублей), Магаданской области (20,6 тыс. рублей) и Москвы (20,4 тыс. рублей).

Для проведения исследования в «Займере» изучили более 500 тыс. заявок на займы в январе 2026 года.

