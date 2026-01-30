«Займер»: запросы россиян на займы после праздников выросли

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россияне в конце января 2026 года (с 22 по 28 число) запросили на 44% больше займов, чем за первую неделю месяца. При этом интерес людей к заемным средствам начал расти в конце праздников и в первые рабочие дни — с 8 по 14 января граждане стали запрашивать займы на 31% чаще, чем в первые 7 дней месяца, говорится в исследовании финтех-группы «Займер» (материалы есть у ТАСС).