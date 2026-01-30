Титов: США могли бы рассмотреть строительство дата-центров в России

ООН, 30 января. /ТАСС/. Россия ввиду доступных цен на энергоресурсы могла бы стать выгодной площадкой для строительства иностранных дата-центров, в том числе американских. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в беседе с российскими журналистами в штаб-квартире ООН, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
«Сейчас технологии двигаются вперед. И, конечно, сейчас американцы строят огромное количество дата-центров. Крупные американские компании. Хотя сейчас уже многие начали думать о том, что, может быть, это не самое надежное вложение — риски высоки. Но тем не менее Россия обладает сегодня большими ресурсами энергетическими, и они достаточно дешевые по сравнению с мировыми ценами и ценами даже в Соединенных Штатах Америки», — сказал он.
«Поэтому, например, строить дата-центры в России — это очень выгодно. Это не только американцам. Может быть, это и китайцам, может быть, другим компаниям из других стран. Просто в России выгодно строить и на месте осуществлять эту услугу расчетную. Здесь, конечно, доверие должно быть, определенный инвестиционный климат [должен] для этого сложиться, но это потенциально выгодная для многих сфера кооперации», — отметил Титов.
По убеждению спецпредставителя президента РФ, в случае улучшения российско-американских отношений первым этапом станет упразднение расширительного толкования санкций компаниями. «Поедут средние сильные предприятия, предприятия среднего уровня, которые начнут друг с другом общаться, потому что у них нет формальных санкций никаких», — продолжил он, указав, что затем может последовать отмена рестрикций в финансовых расчетах, которые представляют собой большое препятствие в отношениях двух стран.