Банки почти перестали одобрять заявки на кредиты

Это следует из данных Национального бюро кредитных историй, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут «Известия», на практике это означает, что более 80% заявок на кредиты отклоняются. Так, в частности, доля отказов по автокредитам достигает 84%, а по потребительским займам каждый четвертый запрос получает отказ. В случае с ипотекой ситуация немного лучше: уровень одобрений составляет около 35%, хотя ещё летом этот показатель превышал 50%.
Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отметил, что банки сейчас делают ставку на качество своей кредитной базы, а не на объемы новых выдач. Центральный банк РФ активно регулирует долю рискованных кредитов, особенно таких, что выдаются заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.
Например, в сегменте автокредитования банки имеют право предоставлять не более 5% новых кредитов клиентам, которые тратят свыше 80% своего дохода на погашение долгов. Финучреждения подтвердили, что основная причина отказов — это меры ЦБ по предотвращению рискованных кредитных операций. Кроме того, рост просроченной задолженности в кредитных портфелях приводит к более жестким требованиям к потенциальным заёмщикам.