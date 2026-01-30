Банки почти перестали одобрять заявки на кредиты

Как пишут «Известия», на практике это означает, что более 80% заявок на кредиты отклоняются. Так, в частности, доля отказов по автокредитам достигает 84%, а по потребительским займам каждый четвертый запрос получает отказ. В случае с ипотекой ситуация немного лучше: уровень одобрений составляет около 35%, хотя ещё летом этот показатель превышал 50%.