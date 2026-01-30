Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банки почти перестали одобрять заявки на кредиты

По состоянию на конец 2025 года уровень одобрения розничных кредитов снизился до примерно 17−18%.

Источник: ДЕЙТА

Это следует из данных Национального бюро кредитных историй, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Известия», на практике это означает, что более 80% заявок на кредиты отклоняются. Так, в частности, доля отказов по автокредитам достигает 84%, а по потребительским займам каждый четвертый запрос получает отказ. В случае с ипотекой ситуация немного лучше: уровень одобрений составляет около 35%, хотя ещё летом этот показатель превышал 50%.

Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отметил, что банки сейчас делают ставку на качество своей кредитной базы, а не на объемы новых выдач. Центральный банк РФ активно регулирует долю рискованных кредитов, особенно таких, что выдаются заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

Например, в сегменте автокредитования банки имеют право предоставлять не более 5% новых кредитов клиентам, которые тратят свыше 80% своего дохода на погашение долгов. Финучреждения подтвердили, что основная причина отказов — это меры ЦБ по предотвращению рискованных кредитных операций. Кроме того, рост просроченной задолженности в кредитных портфелях приводит к более жестким требованиям к потенциальным заёмщикам.